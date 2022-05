Kult-Regisseur : Quentin Tarantino ist stolz auf sein Durchhaltevermögen

Quentin Tarantino auf dem Digital-Festival OMR in Hamburg. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Hamburg Am Anfang seiner Karriere steht ein gescheiterter Versuch. Daraus aber hat Quentin Tarantino viel gelernt.

Er habe als junger Mann versucht, einen Kinofilm zu drehen und sei daran gescheitert, sagte er auf dem Digital-Festival OMR in Hamburg. „Der Fakt, dass ich danach nicht aufgehört habe, ist vielleicht der Fakt, der mich am stolzesten in meiner Karriere macht.“