Nach Rassismus-Vorwürfen : Radebeuler Karl May Museum: Debatte um Winnetou-Bücher ist überzogen

Nachdem Ravensburger Mitte August als Reaktion auf die Rassismus-Vorwürfe angekündigt hatte, einige Winnetou-Artikel aus dem Verkauf zu nehmen, äußert sich nun Robin Leipold, der Direktor des Karl May Museums in Radebeul. Er hält die Vorwürfe für überzogen.

Die Debatte um die stark kritisierten Winnetou-Kinderbücher von Ravensburger hält der Direktor des Karl May Museums in Radebeul, Robin Leipold, für überzogen. „Ich habe das Gefühl, viele kennen sich total wenig mit dem Werk Karl Mays und der Person Karl Mays aus“, sagte Leipold der Deutschen Presse-Agentur. Der deutsche Schriftsteller, der 1912 gestorben war, habe sich seinerzeit klar gegen den Kolonialismus in der wilhelminischen Kaiserzeit gestellt und sich für den Frieden eingesetzt - und dies auch in seinen Werken propagiert.