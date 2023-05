Mit Humor gesehen Schocknachricht für Radfahrer

Aber vielleicht sind die Auswirkungen der „Trecker-Erkenntnis“ nicht nur begrüßenswert. Wegen des Weltklimas zum Beispiel. Unser blauer Planet ist bestimmt nicht amüsiert, wenn Onkel Dieter mit einer dicken Diesel-Zugmaschine durch den Stadtpark böllert, anstatt ökologisch bescheiden in die Pedale zu treten. Motto: Hallo Erde, ich hup Dir was! Und dann die Verwirrung beim hart erkämpften modernen Rollenverständnis zwischen den Geschlechtern. Echte Männer fahren Trecker, okay. Kann man so sehen. Aber was sollen echte Frauen dann tun? Wieder Kinderwagen schieben? Vielleicht lohnt es sich ja doch, der Trecker-Lobby ein ganz klein wenig Paroli zu bieten. Mit Gegen-Slogans wie „Echte Männer flicken Schläuche“ oder „Wer radelt, der adelt“? Aber sorry, wir müssen jetzt sowieso Schluss machen. Die Nachbarin klingelt Sturm. Unser Traktor parkt wieder den Fahrradständer zu.