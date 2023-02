Krimiautor : Ralf Kramp bekommt den Ehren-Glauser 2023

Der Krimiautor und Verleger Ralf Kramp 2018 in Hillesheim. Foto: KBV Verlag/dpa

Hillesheim Der Preis ist nach dem Schweizer Autor Friedrich Glauser (1896-1938) benannt, der als wichtiger Vertreter des deutschsprachigen Kriminalromans gilt.

Der Eifeler Krimiautor und Verleger Ralf Kramp wird mit dem Ehren-Glauser 2023 des Vereins für deutschsprachige Kriminalliteratur Syndikat ausgezeichnet. Mit der Ehrung werde Kramps „herausragendes Engagement für die deutschsprachige Krimiszene“ gewürdigt, teilten das Syndikat und der KBV Verlag in Hillesheim (Rheinland-Pfalz) mit. Die Auszeichnung soll Kramp am 10. Mai beim Krimifestival Criminale in Darmstadt überreicht werden.