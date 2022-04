Rockband : Rammstein in Beauty-Klinik - Song „Zick Zack“ angekündigt

Rammstein in Beauty-Klinik - Song „Zick Zack“ angekündigt

Berlin Nach coronabedingten Konzertabsagen meldet sich die Berliner Band um Till Lindemann nun beim Publikum zurück. Ihr neues Album soll Ende des Monats erscheinen.

Die Berliner Band Rammstein („Zeit“) nimmt sich in einem neuen Song die Welt der Schönheitsoperationen vor. Die Gruppe um den Sänger Till Lindemann kündigte „Zick Zack“ am Sonntag über ihre Social-Media-Kanäle an.