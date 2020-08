Verhandlung in Berlin : Rapper Bushido als Zeuge: „Ich wollte unbedingt dazugehören“

Berlin Im Prozess gegen einen Berliner Clanchef und drei seiner Brüder sah Bushido zum Auftakt als Nebenkläger ziemlich angespannt aus. Nun hat sich der Musiker locker gegeben.

Er habe immer den Überblick gehabt, sei sehr umtriebig gewesen und habe die Geschäfte selbst in die Hand genommen, trägt der 41-Jährige am Mittwoch vor. Arafat A.-Ch., dieses Mal im rosa Shirt mit Micky Maus, fixiert von der Anklagebank aus seinen Ex-Geschäftspartner.

Die ersten Kassetten habe er in seinem Berliner Kinderzimmer in den 90er Jahren aufgenommen, ein Mikrofon habe er mit Wischmopp und Joghurtbecher improvisiert, schildert Bushido. Seine Mutter habe dann für die technische Ausstattung einen Kredit aufgenommen, lässt der 41-Jährige wissen. Der interessierte Vorsitzende Richter unterbricht nur selten für Nachfragen.

So erinnert sich Bushido weiter. Als er dann später in einem Monat bis zu 1000 Kassetten verkauft habe, habe er sich „unfassbar reich“ gefühlt. „Ich wollte unbedingt dazugehören.“ Dies sei sein Traum gewesen. Steuerlich sei er aber nicht so bewandert gewesen. Einen großen Teil des Geldes habe er damals seiner Mutter gegeben. Bushido sieht sich als „absoluten Nerd in Sachen Hip-Hop, Breakdance und Graffiti“.