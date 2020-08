Neues Soloalbum : Rapper Nas gibt sich auf „King's Disease“ gelassen

Berlin US-Rapper Nas hielt nie mit seinen kritischen Ansichten zu Politik und Gesellschaft hinterm Berg. Sein 13. Soloalbum ist derweil kein wütendes Kriegsgeschrei, sondern ein eher gelassener Appell ans afroamerikanische Selbstbewusstsein.

Aber Hip-Hop ist jetzt der Soundtrack zur omnipräsenten „Black Lives Matter“-Bewegung, und ein stets politisch reimender Künstler wie Nas kann angesichts der Verhältnisse so kurz vor einer entscheidenden Präsidentenwahl im November 2020 wohl auch nicht stumm bleiben. So heißt es auf dem Titeltrack „King’s Disease“: „Also, darf ich atmen? Darf ich gehen? Darf ich sprechen? Darf ich reden? Darf ich angeben, ohne dass du willst, dass meine Umrisse mit Kreide nachgezogen werden?“ Nas fragt sich, ob er in Amerika als Afroamerikaner einfach nur existieren darf, ohne in Lebensgefahr zu geraten.