Ohrfeigen-Eklat : Reaktionen auf Oscar-Bann von Will Smith

Will Smith weint, als er als bester Schauspieler für seine Rolle in dem Film «King Richard» mit einem Oscar ausgezeichnet wird. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles Wegen der Ohrfeige bei der Oscar-Verleihung ist Will Smith für zehn Jahre von allen Academy-Events ausgeschlossen worden. Von „zahnloser Strafe“ bis „gut“ reichen die Reaktionen darauf.

„Das ist eine zahnlose Strafe“, schrieb der Schauspieler Harry Lennix in einem Gastbeitrag für die Zeitschrift „Variety“. Lennix forderte Smith auf, den Oscar, den er für seine Rolle in dem Tennisdrama „King Richard“ erhalten hatte, zurückzugeben. Nur so könne er die „existenzielle Krise“, in die er die Academy Awards gestürzt habe, beenden.