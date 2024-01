Oscarkandidat "The Holdovers" im Kino Rebell gegen Starrkopf

Eigentlich kommt der Film in Deutschland ein paar Wochen zu spät in die Kinos: Denn „The Holdovers“ muss man unbedingt als einen lupenreinen Weihnachtsfilm bezeichnen. Da Regisseur Alexander Payne („About Schmidt“, „Sideways“) seine Geschichte jedoch auf so wunderbare Weise erzählt, funktioniert sie auch noch in den fortgeschritteneren Winterwochen des Januars ganz ausgezeichnet. Gleich in fünf Kategorien ist „The Holdovers“ für einen Oscar nominiert, darunter als bester Film. Und Paul Giamatti wird möglicherweise einen Oscar als bester Hauptdarsteller nach Hause tragen.