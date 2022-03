Literatur : Reger Zuspruch bei Buchmesse Pop Up in Leipzig

Reger Zuspruch bei Buchmesse Pop Up in Leipzig

Leipzig Die Leipziger Buchmesse fällt in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge aus. Und trotzdem finden Lesungen und Events statt.

Die Buchmesse-Tage ohne Buchmesse treffen in Leipzig auf regen Zuspruch des Publikums. Die Lesungen und Ersatzveranstaltungen, die teilweise sehr spontan nach der Absage der großen Buchmesse organisiert wurden, sind gut besucht.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte Leif Greinus, Organisator eines Buchmesse Pop Ups am Freitag. Die Leipziger Buchmesse hätte vom 17. bis 20. März stattfinden sollen, war aber zum dritten Mal nacheinander abgesagt worden - auch und vor allem, weil große Verlagsgruppen fernbleiben wollten.

Das Buchmesse Pop Up ist eine Verkaufsmesse mit Lesungsprogramm in der Kulturfabrik Werk II. Rund 60 unabhängige Verlage haben dort ihre Verkaufstische aufgebaut. Für Lesungen waren Autorinnen und Autoren wie Bov Bjerg, Teresa Präauer und Fatma Aydemir angekündigt. Unter den noch immer geltenden Corona-Bedingungen können bis zum Sonntag rund 10 000 Gäste das Buchmesse Pop Up inklusive der Lesungen besuchen. Alle Messetickets waren laut Greinus ausverkauft, für die Lesungen gab es noch Karten.