Bjarne Mädel : Regiedebüt sorgte bei Bjarne Mädel für schlaflose Nächte

Hamburg Ob als Schotty im „Tatortreiniger“ oder Georg in „25 km/h“: Bjarne Mädel hatte bislang ein Gespür für Stoffe, die gut ankommen. Nun hat er erstmals Regie geführt.

Schauspieler Bjarne Mädel (52, „Der Tatortreiniger“) hatte wegen seines Regiedebüts nach eigenen Worten schlaflose Nächte. „Als Regisseur bist du halt für alles verantwortlich. Von A bis Z“, sagte Mädel der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Diese Arbeit sei einerseits wahnsinnig beglückend und befriedigend, wenn sie klappe. „Andererseits ist das aber auch so beängstigend. Wenn man nachts wach liegt und eine Panikattacke bekommt, weil man nicht weiß, was man machen soll, wenn es morgen immer noch regnet“, so Mädel.