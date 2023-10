Literatur Regisseur im Zwielicht: Daniel Kehlmanns neuer Roman

Die aus der Sicht des dementen Alten geschilderte Szene ist ein ebenso komischer wie tragischer Romanauftakt. Ähnliches gelingt Kehlmann in einer anderen Szene, die in den 30er Jahren in Amerika spielt. Darin zeigt er humoristisch-slapstickartig, wie Pabst dort an seinen katastrophalen Englischkenntnissen scheitert. Dass der stolze weltberühmte Regisseur sich in Hollywood ignoranten Produzenten unterwerfen muss, ist ein weiterer Sargnagel für ihn. Als er dann noch dazu gezwungen wird, den verhassten Film „A Modern Hero“ zu drehen, und dieser, wie von ihm prophezeit, ein grandioser Misserfolg wird, ist seine Karriere in den USA beendet.