Filmemacher Regisseur Paolo Taviani mit 92 Jahren gestorben

Nach italienischen Medienberichten starb Paolo Taviani nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie in einem Krankenhaus in Rom. Seinen Bruder Vittorio, der 88 Jahre alt wurde, überlebte er um annähernd sechs Jahre. Dieser hatte über ihr Verhältnis einst gesagt: „Wir haben unterschiedliche Charaktere, aber die gleiche Natur. Unsere Entscheidungen im Leben und in der Kunst sind die gleichen.“ Daraus wurde eine lebenslange Zusammenarbeit.