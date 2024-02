Internationale Filmfestspiele Regisseur Petzold sitzt dieses Jahr in Berlinale-Jury

Die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong'o („12 Years a Slave“) leitet das Gremium in diesem Jahr. Petzold war 2023 bei der Berlinale für das Drama „Roter Himmel“ mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet worden. Für „Barbara“ erhielt der 63-Jährige zudem im Jahr 2012 einen Silbernen Bären. Die international besetzte Jury entscheidet, wer den Goldenen Bären und die Silbernen Bären bei der Berlinale bekommt, die am 15. Februar startet. Die Preisträger werden am 24. Februar gekürt.