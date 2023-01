Programm : Richard-Wagner-Stätten feiern Jubiläum - „Ring“-Aufführungen

Dresden 1846 verbrachte Wagner in Graupa vor den Toren Dresdens eine längere Zeit und konzipierte dabei auch den „Lohengrin“. Dort feiern die Wagner-Stätten ihr Zehnjähriges.

Wie die Wagner-Stätten in Regie der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna am Freitag mitteilten, soll das Jubiläum von mehreren Veranstaltungen flankiert werden. So biete das Museum am 29. und 31. Januar sowie am 9. Februar das Museum Spezialführungen an, die Ursprünge der Tetralogie beleuchten sollten.