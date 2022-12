Streaming : Robert De Niro nimmt Mini-Fernsehserie ins Visier

Los Angeles Robert De Niro geht in Serie. Er soll die Hauptrolle in einer Polit-Thriller-Serie spielen. Für den US-Schauspieler wäre es eine Premiere.

US-Schauspieler Robert De Niro (79, „The Irishman“) möchte für eine Mini-Serie vor die Fernsehkameras treten. Der Oscar-Preisträger soll die Hauptrolle in der vom Streamingdienst Netflix geplanten Serie „Zero Day“ übernehmen, wie das US-Branchenblatt „Variety“ am Mittwoch berichtete. Ein Sprecher De Niros bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Einzelheiten über den Inhalt der Polit-Thriller-Serie sind noch nicht bekannt. „Variety“ will aber erfahren haben, dass De Niro einen früheren US-Präsidenten spielen soll. Der Schauspieler sei zudem als ausführender Produzent an Bord, hieß es.

Der zweifache Oscar-Preisträger („Wie ein wilder Stier“, „Der Pate II“) wirkte bisher nur in wenigen TV-Produktionen mit, darunter 2017 in dem Fernsehfilm „The Wizard of Lies“ in der Rolle des Milliarden-Betrügers Bernie Madoff. Sein Auftritt in „Zero Day“ wäre laut „Variety“ De Niros erste Serien-Rolle.