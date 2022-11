Festival am Nürburgring : Die ersten Bands für Rock am Ring 2023 stehen fest

Nürburgring Das Line Up von Rock am Ring 2023 steht zum Teil. Die Veranstalter haben einige Bands und Künstler bekannt gegeben, darunter auch einen der Headliner.

Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg finden wieder zeitgleich kommendes Jahr statt. Vom 2. bis zum 4. Juni 2023 können Fans des Festivals feiern und unterschiedliche Musik hören. Nun stehen die ersten Bands fest: In der kommenden Ausgabe des Kult-Festivals sind die Toten Hosen Headliner. Die weiteren Headliner sind noch unbekannt.