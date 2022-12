Festival am Nürburgring : Weitere Bands für Rock am Ring 2023 stehen fest

Update Nürburgring Das Line Up von Rock am Ring 2023 steht zum Teil. Die Veranstalter hatten bereits im November einige Bands und Künstler bekannt gegeben. Kurz vor Weihnachten wurden nun weitere Interpreten bekanntgegeben.

Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg finden wieder zeitgleich kommendes Jahr statt. Vom 2. bis zum 4. Juni 2023 können Fans des Festivals feiern und unterschiedliche Musik hören. Kurz vor Weihnachten nennen die Veranstalter nun weitere Acts, die auf dem Festival zu sehen sein werden.

Am Samstag wird es Auftritte von Kings Of Leon und Incubus geben. An den anderen Tagen sind außerdem als Headliner dabei: Rise Against, Limp Bizkit und Bring Me The Horizon. Aus dem deutschsprachigen Raum werden laut Veranstalter die Rapper Kontra K und Finch auf der Bühne stehen.