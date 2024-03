Line-Up 2024 „Rock am Ring ist nicht nur Rock“

Die Traditionsfestivals Rock am Ring und Rock im Park steigen am zweiten Juniwochenende am Nürburgring in der Eifel und parallel auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg. Die Ärzte, Green Day, Broilers, Donots, Kraftklub, Maneskin, H-Blockx, Madsen, Queens of the Stone Age – an drei Tagen stehen viele angesagte Bands aus dem Rock- und dem Punkbereich auf den Bühnen. Wir sprachen mit Festivalchef und Dreamhaus-CEO Matt Schwarz über Rabattaktionen für Festivaltickets, Tageskarten und Neuerungen.