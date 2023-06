Große Unterschiede Im Müll oder mit Luxus? Camping bei Rock am Ring

Vor den Sanitäranlagen hat sich die Wiese bereits in Schlamm verwandelt, hinter den Zelten liegt haufenweise Müll: Die günstigsten Campingplätze bei Rock am Ring strahlen nicht gerade vor Luxus. Als Tisch dient einer Gruppe hier ein Pappkarton. „Ich habe heute einen Apfel gegessen“, berichtet Camper Nils am späten Nachmittag. Auf dem „Experience-Platz“ gleich neben der Hauptbühne sitzt derweil René in seinem Campingstuhl und genießt seinen selbst gemachten Nudelsalat. Hier sind die Zelte perfekt aneinandergereiht, Müll liegt kaum herum und auch die Sanitäranlagen sind deutlich sauberer. „Ich bin gegen diese Zwei-Klassen-Gesellschaft hier bei Rock am Ring“, sagt Festivalbesucher Philipp. Wie sehen die Fans die unterschiedlichen Campingsituationen bei Rock am Ring?