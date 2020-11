Rückbesinnung : Rockige Wurzeln: „Human Demands“ von Amy Macdonald

Berlin/Glasgow Ein sanfter Song für den Liebsten und die rockige Aufmunterung zum Tanzen fürs Publikum: Das neue Album der Britin Amy Macdonald enthält viel Drive - und neue Tiefe.

Übersetzt bedeutet der Titel „Menschliche Bedürfnisse“. Und genau darum dreht sich vieles in den Songs: Amy Macdonald sucht nach ihren Wurzeln, den Orten und Straßen der Kindheit. Manchmal geht es darum, Depressionen oder Krisen zu bewältigen, oder sie erzählt mit tanzbarem, optimistischem Schwung davon, am Samstag in den blauen Himmel zu gucken und über junge Lieben nachzusinnen („The Hudson“).