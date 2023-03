Hollywood Roland Emmerich dreht Gladiatoren-Serie

Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (67, „Moonfall“, „Independence Day“) hat zum Drehauftakt der Gladiatoren-Serie „Those About To Die“ die Besetzung weiter ausgebaut. Neu kommen unter anderem die Schauspieler und Schauspielerinnen Iwan Rheon (Game of Thrones), Johannes Haukur Johannesson („Vikings: Valhalla“), Alicia Edogamhe („Summertime“) und Liraz Charhi („Teheran“) dazu.