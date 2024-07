Neue Serie bei Amazon Prime Roland Emmerich spinnt ein Netz von Intrigen

In „Those About To Die“ setzt Regisseur und Produzent Roland Emmerich ein gefährliches Spiel um Macht, Reichtum und Einfluss auf einen neuen Stil. So steht nicht die Herrschaft und damit für viele Hopkins-Fans enttäuschenderweise nicht der Kaiser Vespasian im Vordergrund der Geschichte. Ränke, so zeigt es Emmerich, können durchaus auch von der weniger reichen Bevölkerung geschmiedet werden. Ein neuer Fokus, der eine ganz andere Sichtweise auf die historischen sozialen Strukturen zwischen Plebejern und Patriziern eröffnet.