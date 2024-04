Ein Zwinkern aus dem Jenseits Roman von Gabriel García Márquez postum erschienen

Begleitet wird die Herausgabe des postumen Romans von einem geradezu intimen Bericht von Rodrigo García, dem Sohn des Autors. „Abschied von Gabo und Mercedes“ erinnert in erster Linie an die letzte Lebensphase von „Gabo“, wie ihn seine Freunde nannten. In Miniaturen, in einzelnen Beobachtungen und Rückblicken wird der Mensch hinter dem Autor plastisch. Es ist keine Enthüllungsstory, sondern ein rührendes Abschiednehmen. Nicht nur für Rodrigo, sondern für die große Literaturgemeinde. Gerade in Südamerika und in Spanien verfolgte man das Sterben des großen Autors mit inniger Anteilnahme.