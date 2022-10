Roman-Kritik : Das literarische Vermächtnis von Javier Marías

Bonn Das große Roman-Vermächtnis des spanischen Autors Javier Marías ist unter dem Titel „Tomás Nevinson“ erschienen. GA-Autor Hartmut Wilmes hat ihn bereits gelesen.

Tupra hätte allen Grund für Gewissensbisse, doch er ist „einer dieser Menschen, die sich im Gehen den Mantel über die Schulter werfen, ohne sich darum zu kümmern, ob die frei schwingenden Rockschöße jemandem ins Gesicht klatschen“. Also erklärt er dem in einem harmlosen Botschaftsjob geparkten Agenten, dass der Teufelspakt keineswegs beendet sei. Außerdem wisse er: „Es ist unerträglich, draußen zu sein, wenn man einmal drinnen war.“

Ein Agententhriller also, gewiss, aber in hochkomplexer Zeitlupe. Schon „Berta Isla“ war ja kein Actionroman, sondern vor allem eine Geschichte über Macht und Manipulation, über die Qualen des Wartens und die Unmöglichkeit, selbst den vertrautesten Menschen wirklich zu kennen. Tomás also nähert sich im (fiktiven) Provinzstädtchen Ruán den Verdächtigen, einer Restaurantbesitzerin, einer Lehrerkollegin und der schönen Gattin eines Baulöwen. Irgendwie ist es wie früher, nur dass ihm die vorgetäuschten Gefühle und verlogenen Intimitäten nicht mehr ganz so leicht fallen. Der spanische Autor („Mein Herz so weiß“) zeigt, wie blitzschneller Instinkt und Kaltblütigkeit seines Protagonisten einem Hang zu moralischer Reflexion weichen.