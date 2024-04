Neuerscheinung Romandebüt mit 84: Filmemacher Hark Bohm erzählt von „Amrum“

„Das war die Gegenwelt zu dem, wo wir uns hier gerade aufhalten“, beschrieb Bohm der dpa die Verhältnisse, „in gewissem Sinne waren dort alle Leute gleich. Wir hatten Schafe, Ziegen und Hühner. Was man sich im Stall hielt und was man im Garten anbaute war auch das, was man aß. Im Hungerwinter 1947 gab es gefrorene Kartoffeln. Wir Kinder waren meist draußen und mussten arbeiten. Wir haben am Strand Holz gesammelt, Heidelbeeren gepflückt, Nester von Möwen und Kiebitzen geplündert, Kaninchenfallen aufgestellt.“ Weltoffenheit und den Hang, etwas aus sich zu machen, beispielsweise Kapitän zu werden, habe es auf Amrum aber auch gegeben.