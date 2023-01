Film : „Romeo und Julia“-Stars fordern Millionen-Entschädigung

Los Angeles Es geht um eine kurze Nacktszene in einem mehr als 50 Jahre alten Film. Die beiden damals noch minderjährigen Darsteller fordern eine millionenschwere Entschädigung.

Aus der eingereichten, aber am Los Angeles County Superior Court noch nicht veröffentlichten Klage geht laut „Los Angeles Times“ vom Dienstag hervor, dass die beiden ohne ihr Wissen nackt gefilmt worden sein sollen. Man habe beiden zuvor gesagt, dass die Kamera so aufgestellt sei, dass keine Nacktaufnahmen möglich seien. Außerdem sei beiden zunächst für Liebesszenen hautfarbene Unterwäsche zugesagt worden, bevor sie am Drehtag selbst zum Nacktdreh aufgefordert worden sein sollen. In dem Drama sind kurz die Brüste Husseys und der Po Whitings zu sehen.