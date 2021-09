Krimi-Reihe : Rostocks „Polizeiruf 110“: Bukow geht, Böwe kommt

Hamburg/Rostock Im „Polizeiruf 110“ in Rostock ist Lina Beckmann nicht ganz unbekannt. Erst kürzlich spielte sie die Halbschwester von Kommissar Sascha Bukow. Jetzt wird ihre Figur Melly Böwe dessen Nachfolgerin.

Der „Polizeiruf 110“ aus Rostock hat ein neues Ermittlerinnen-Duo: Melly Böwe, gespielt von Lina Beckmann, wird künftig gemeinsam mit Katrin König (Anneke Kim Sarnau) in der Hansestadt auf Verbrecherjagd gehen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte.

Sie wird damit in Zukunft Sascha Bukow (Charly Hübner) ablösen, der letztmalig als Kommissar in einer Folge im Januar 2022 zu sehen sein wird. Er hatte im Mai nach mehr als zehn Jahren sein Ausscheiden verkündet.

Ihren ersten Fall lösen Böwe und König im „Polizeiruf 110: Daniel A.“ (Arbeitstitel), der noch bis Ende September gedreht wird. „Ich bin sehr aufgeregt und so irrsinnig gespannt auf diese Aufgabe. Als man mich fragte, war ich schon überrascht und vielleicht auch etwas erschrocken, aber ich freue mich riesig“, sagte die 40-Jährige.

Hübner kennt das gemeinsame Arbeiten vor der Kamera mit seiner Nachfolgerin, sie war in diesem März in der Polizeiruf-Episode „Sabine“ als Halbschwester von Sascha Bukow zu sehen - auch sie arbeitete in der Folge bei der Polizei. Doch nicht nur beruflich stehen sich beide nahe: Im echten Leben sind Beckmann und Hübner verheiratet.