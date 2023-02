Filmfestival : Roth: Berlinale eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen

Berlin Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat der Berlinale weitere finanzielle Unterstützung zugesagt.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat der Berlinale auch künftig ausreichend finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. „Dieses Festival ist eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen in unserem Land“, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir können es uns gar nicht leisten, die Berlinale nicht glänzen zu lassen.“