Kakaobauer Andreas packt aus Weiterer Rausschmiss bei „Bauer sucht Frau International“?

Noch während der Ausstrahlung der sechsten Folge packte der Kakaobauer auf Instagram aus, stellte einen weiteren Kandidaten und RTL an den Pranger: Auch Kandidat Philipp aus Togo soll die Teilnehmerinnen getäuscht haben. „Phillip ist verheiratet UND RTL wusste das sogar“, schrieb der Kakaofarmer in einem Instagram-Post am 18. Mai. Eine Antwort des Beschuldigten ließ nicht lange auf sich warten.