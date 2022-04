Live-Event : RTL prüft Fortsetzung von „Die Passion“

Alexander Klaws (l) als Jesus mit Pontius Pilatus (Henning Baum) in der RTL-Oster-Produktion "Die Passion" in Essen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Essen Mit seinem neuen Format „Die Passion“ hat RTL zahlreiche Reaktionen provoziert - von Verwunderung über Spott bis echte Rührung. Vielleicht gibt es im nächsten Jahr eine Neuauflage.

Entsprechende Überlegungen gebe es, erklärte der Sender am Tag nach der Premiere des TV-Experiments. „Die Passion“ sei „auch für 2023 geplant“, hieß es in einer Mitteilung. „Mit "Die Passion" haben wir uns etwas getraut“, erläuterte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes. Und das Publikum habe das belohnt. Man prüfe nun „eine Beauftragung für das kommende Jahr“.

Currywurst als letztes Abendmahl

In „Die Passion - Live“ hatten mehrere Schauspieler und Sänger die Leidensgeschichte Jesu in einer modernen Variante mit Hilfe deutscher Popsongs nachgespielt. Mitten in der Ruhrgebietsstadt Essen war dafür eine große Bühne aufgebaut worden. Der einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger Alexander Klaws spielte Jesus, „Wetten, dass..?“-Altmeister Thomas Gottschalk fungierte als Erzähler.