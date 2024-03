“Slow TV“ RTL+ bringt zweiwöchige Elchwanderung als Livestream

Es gehört zum Trend „Slow TV“ und hat in Schweden viele Fans: Die traditionelle Elchwanderung ist dieses Jahr auch in Deutschland live per Videoübertragung zu sehen. „Ab dem 22. April, dem Tag der Erde, zeigt RTL+ zwei Wochen lang im kostenfreien 24-Stunden-Livestream, wie Schwedens Elche nach kargen Wintermonaten an der Küste wieder zurück ins Landesinnere auf ihre Weiden ziehen“, teilte der Sender am Dienstag mit.