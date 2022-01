Popmusik : Sachsen verdient am DDR-Kultsong „Am Fenster“ von City mit

Sachsen verdient am DDR-Kultsong „Am Fenster“ von City mit

Dresden Was hat das Land Sachsen mit dem Hit „Am Fenster“ der Band City zu tun? Auf den ersten Blick gar nichts - wäre da nicht diese Fiskalerbschaft.

Sachsen verdient als Erbe am DDR-Kultsong „Am Fenster“ von City mit. Im vorigen Jahr seien dem Freistaat rund 10.000 Euro an Tantiemen und Lizenzgebühren zugeflossen, teilte das Finanzministerium in Dresden mit.