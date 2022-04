Musik : Sängerin Ashanti auf „Walk of Fame“ gefeiert

Los Angeles Von der Attrappe zur echten Plakette: Die Sängerin und Grammy-Preisträgerin Ashanti hat einen Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“ bekommen. Vor 20 Jahren schaffte sie den Durchbruch.

US-Sängerin Ashanti („Happy“, „Foolish“) ist auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt worden.

Im Blitzlichtgewitter ging die 41-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrer frisch enthüllten Plakette zu Boden. Hier nun einen festen Platz zu haben, sei „völlig surreal“, sagte Ashanti. Ihre Mutter habe vor 20 Jahren in einem Souvenirladen in Hollywood eine Stern-Attrappe als Geschenk gekauft, im festen Glauben an den Erfolg ihrer Tochter, erzählte Ashanti stolz. Damals habe sie gerade ihr erstes Album aufgenommen. „Träume können tatsächlich wahr werden“, sagte die Grammy-Preisträgerin.