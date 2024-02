Entscheidung im Dschungelcamp Sängerin Lucy ist Dschungelkönigin

Kein Engel, nun aber Königin: Sängerin Lucy Diakovska hat das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Die 47-Jährige, die mit der Pop-Band No Angels („Daylight In Your Eyes“) früher große Erfolge feierte, wurde in der Nacht zum Montag zur sogenannten Dschungelkönigin gekrönt - so wie es in der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Tradition hat, wenn die Siegerin oder der Sieger feststeht. Diakovska weinte und wandte sich nach der kleinen Zeremonie an die Zuschauer: „Ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen.“