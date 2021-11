Brasilien : Sängerin Marília Mendonça mit Flugzeug abgestürzt

Caratinga Ganz Brasilien trauert: Starsängerin Marília Mendonça ist bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Caratinga ums Leben gekommen.

„Das ganze Land ist schockiert über den Tod einer der größten Künstlerinnen ihrer Generation“, schrieb Staatschef Jair Bolsonaro auf Twitter am Freitagabend (Ortszeit). „Das Gefühl ist, dass wir jemanden verloren haben, der uns sehr nahe stand, denn Marília war durch ihre Lieder immer in unserem Leben präsent.“

Mendonça (26) war beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Caratinga ums Leben gekommen, wie die Feuerwehr des Bundesstaates Minas Gerais mitteilte. Zur Absturzursache gab es zunächst keine Angaben. In einem auf dem Instagram-Account von Mendonça veröffentlichten Video war zuvor zu sehen gewesen, wie sie mit einem Gitarrenkoffer in der Hand zu einem Flugzeug ging. „Konzert-Wochenende in Minas Gerais“, hieß es dazu.