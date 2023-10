Autor Salman Rushdie sieht die Welt „in keinem guten Zustand“

Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie ist besorgt über die aktuelle politische Lage, will aber die Hoffnung nicht aufgeben. „Die Welt ist in keinem guten Zustand“, sagte der 76-Jährige am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse. „Aber unvernünftigerweise bleibe ich optimistisch.“