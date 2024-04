„Knife“: Das Buch über die Messerattacke Salman Rushdies Antwort auf den Hass

Der Umschlag von Salman Rushdies neuem Buch „Knife“ erinnert an die aufgeschlitzten Bilder des italienischen Malers Lucio Fontana: Ein senkrechter, sauber ausgeführter Schnitt durchtrennt das „I“ aus dem titelgebenden Wort. Das wirkt fast zu harmlos im Vergleich zu der wütenden Gewalt, mit welcher der 24-jährige Attentäter Hadi Matar aus New Jersey am 12. August 2022 bei einer Veranstaltung des Chautauqua Institut New York 15 Mal auf sein damals 75-jähriges Opfer einstach, ihm schlimmste Verletzungen zufügte und ein Auge raubte.