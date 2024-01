Streaming „Saltburn“ bringt „Murder on the Dancefloor“ in die Charts

Nach mehr als 20 Jahren ist das Lied „Murder on the Dancefloor“ zurück in den britischen Charts - wegen des gehypten Films „Saltburn“. Schauspieler Barry Keoghan tanzt zu dem Lied in einer entscheidenden Szene nackt durch ein großes Anwesen. In Großbritannien landete das Lied von Sophie Ellis-Bextor nun auf Platz acht, wie die Official Charts Company am Freitag bekanntgab. Es sei dank des „Saltburn“-Effekts erstmals seit 22 Jahren wieder in den Top Ten.