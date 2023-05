Konzert in der Lanxess-Arena Sam Smith liefert in Köln eine Mega-Show

„I’m not Here To Make Friends“ heißt eins der stärksten Stücke von „Gloria“, dem aktuellen Album, das der Tour den Namen gibt. Ein Stück, in dem Smith klarstellt, um was es, in bestimmten Situationen des Lebens, an bestimmten Orten, geht: „I need a lover.“ Auch das ist böse, böse, böse. Zeig’ noch mal die Teufelshörner, Sam!