Literatur : „Sams“-Erfinder Paul Maar wird 85

Bamberg 85 Jahre - und von Ruhestand keine Spur: Paul Maar hat soeben einen neuen Band über das „Sams“ veröffentlicht. Und ein Buch für die erwachsene Leserschaft vorgelegt.

Vor allem die Bücher der „Sams“-Reihe wurden millionenfach verkauft und in zig Sprachen übersetzt. Es gibt Kinofilme und Theaterstücke, in Maars Heimatstadt Bamberg leuchtet einem sogar an einer Fußgängerampel ein rotes oder grünes „Sams“ entgegen.