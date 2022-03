Sequel : Sandra Bullock über „Speed 2“: „Ich schäme mich noch immer“

Los Angeles Keanu Reeves hat damals auf die Fortsetzung verzichtet. Sandra Bullock nicht. Und das bereut die Schauspielerin noch heute.

Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock („Blind Side“) ist ihr Mitwirken in dem Film „Speed 2“ bis heute unangenehm.

„Speed 2“ aus dem Jahr 1997 ist die Fortsetzung des Blockbusters „Speed“, welcher drei Jahre zuvor große Erfolge gefeiert hatte. Keanu Reeves, der in dem Vorgänger an Bullocks Seite gespielt hatte, war an der Fortsetzung nicht beteiligt. „Speed 2“ erhielt damals den Hollywood-Schmähpreis „Goldene Himbeere“ als „schlechteste Fortsetzung“, Bullock bekam eine Nominierung als „schlechteste Hauptdarstellerin“.