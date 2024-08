Ruhrtriennale eröffnet Sandra Hüller ist der Star des Abends

In ihrem Song „Down by the Water“, mit dem sie 1995 trotz des düsteren Inhalts ihren bis dahin größten Erfolg landete, erzählt die britische Musikerin PJ Harvey von einer jungen Frau, die aus Angst und Verzweiflung ihre Tochter ertränkt. „My lovely daughter, I took her home“, singt sie mit einer Stimme, in der in jeder Zeile eine tiefe Trauer über die Tat und den Verlust mitschwingt. Es zieht einem beim Hören den Boden unter den Füßen weg. Unter den insgesamt 26 Liedern der Songwriterin, die Ivo van Hove, der neue Intendant der Ruhrtriennale, für seine Kreation „I Want Absolute Beauty“ ausgewählt hatte, findet sich auch dieses. Den Gesangspart übernimmt Deutschlands derzeit erfolgreichste Theater- und oscarnominierte Filmschauspielerin Sandra Hüller („The Zone of Interest“, „Anatomie eines Falls“) – eine Expertin für extreme Gefühlslagen. In dieser Szene erlebt man, wie sie auf der Bühne der Jahrhunderthalle einer Frau einen Gartenschlauch um den Hals windet und sie, während sie singt, würgt.