Schauspielerin Sandra Hüller mit Komödie im Sommer im Kino

Schauspielerin Sandra Hüller kommt nach ihren internationalen Kino-Erfolgen mit einem deutschen Film zurück in die Kinos. Die 45-Jährige ist Teil von„Zwei zu eins“, einer Komödie von Natja Brunckhorst, wie die zuständige PR-Agentur am Freitag mitteilte. Auch Max Riemelt, Ronald Zehrfeld, Ursula Werner und Peter Kurth spielen mit. Der Film kommt am 25. Juli in die Kinos.