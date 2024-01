Schauspielerin Sandra Milo mit 90 Jahren gestorben

Die italienische Schauspielerin Sandra Milo ist im Alter von 90 Jahren in ihrem Haus in Rom gestorben. Dies teilte ihre Familie mit. International bekannt wurde Milo vor allem durch „Achteinhalb“ des italienischen Regisseurs Federico Fellini aus dem Jahr 1963. In dem Kinoklassiker spielte sie an der Seite von Marcello Mastroianni (1924-1996) - im Film ein Regisseur - dessen Geliebte Carla.