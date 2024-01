Nominierungen Sandra, Wim und Ilker - Deutsches Trio auf Oscar-Kurs

Der in Berlin und in der Türkei aufgewachsene Regisseur Catak beleuchtet in dem Gesellschaftsdrama „Das Lehrerzimmer“ einen Konflikt an einer Schule, der aus dem Ruder läuft. Im Zentrum steht eine junge Lehrerin (Leonie Benesch), die eine Diebstahlserie an ihrer Schule aufklären will. „Lehrer*in ist ein Beruf, bei dem man die Verantwortung für eine kommende Generation übernimmt. Die Frage ist: Werden die Erwachsenen von morgen Persönlichkeitsentwicklung und Fairness oder nur Notendruck und Gehorsam erlebt haben? Wir verneigen uns vor den Menschen, die diesen Beruf ergreifen und hoffen, dass diese Nominierung zu mehr Sichtbarkeit ihrer Arbeit beiträgt!“, schrieben Catak und Produzent Ingo Fliess nach der Verkündung der Nominierungen in einer Mitteilung.