Geplantes Großkonzert : Sarah Connor: „Ich verstehe alle Bedenken“

Düsseldorf Die Ankündigung eines Großkonzertes mit 13.000 Besuchern hat für reichlich Wirbel gesorgt. Jetzt hat sich Sarah Connor dazu geäußert, die eine der teilnehmenden Künstlerinnen ist.

Bei Facebook schrieb die 40-Jährige, sie „verstehe alle Bedenken und Einwände zu dem ersten großen geplanten Konzert in der „neuen Zeit“.“ Aber auch ihre Branche habe in den letzten Monaten „extrem gelitten“. Es gehe ihr bei dem Konzert nicht um „Party machen“, sondern um Jobs.

Konzertveranstalter Marek Lieberberg („Rock am Ring“) will am 4. September Connor, Adams, Rea Garvey, The BossHoss, Joris und Michael Mittermeier im Düsseldorfer Fußballstadion „Merkur Spiel-Arena“ auftreten lassen. Die Stadt hatte die Veranstaltung genehmigt. Der Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte die Pläne scharf kritisiert und rechtliche Zweifel angemeldet. Der Vorverkauf soll am Montag beginnen.