Karikaturisten Satirepreis Göttinger Elch für Greser & Lenz

Der Satirepreis Göttinger Elch geht in diesem Jahr an das Karikaturisten-Duo Greser & Lenz. Achim Greser (62) und Heribert Lenz (65) werden für ihre scharfen politischen Karikaturen und ihren unbequemen Blick auf die Gesellschaft ausgezeichnet, wie die Stadt Göttingen mitteilte. Die Laudatio bei der Verleihung des Elchpreises am 3. März 2024 werde der Entertainer Harald Schmidt (66) halten.