Norwegen Schauspiel-Ikone Liv Ullmann wird 85

Ullmann kommt in der Nähe von Trondheim zur Schule, ist schüchtern, aber davon überzeugt, Schauspielerin zu werden. Fromme Verwandte finden das gar nicht gut. Als sie nach der Theaterschule in London am Norwegischen Staatstheater vorspricht, wird sie abgelehnt und geht in die Provinz. Dort, in Stavanger, erhält Ullmann die Rolle der Anne Frank und macht daraus ihren ersten großen Erfolg. Prompt wird sie daraufhin auch in Oslo engagiert, spielt Shakespeare, Ibsen und Tschechow - und kommt zum Film.