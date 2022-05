Mit 83 Jahren : Schauspieler Rainer Basedow gestorben

Salzburg- Er war sehr vielseitig: Rainer Basedow spielte in Krimis mit, sorgte als Kabarettist für Lacher, oder war als Synhronsprecher unterwegs. Jetzt starb Basedow in Salzburg.

Er starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren im Kreise seiner Familie nach kurzer schwerer Krankheit in Salzburg, wie seine Agentur der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen mitteilte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf seine Familie vom Tod berichtet.